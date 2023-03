On Tour: Kenny Chesney feiert B-Day mit Kelsea Ballerini

Kenny Chesney (55) feierte seinen 55. Geburtstag auf Tour! Der amerikanische Country-Sänger konnte während seiner Karriere mit einer Vielzahl an Songs die Charts stürmen. Mit seiner Single "Setting the World on Fire" war er beispielsweise in Amerika 26 Wochen auf Platz eins. Derzeit ist er auf Tour und performt für seine Fans live auf der Bühne. Am Sonntag hat Kenny seinen Geburtstag nicht nur mit seiner eigenen Crew gefeiert.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der Songwriter am Montag eine Aufnahme, auf der elf Leute zu sehen sind. Die meisten davon gehören wohl zu seinem Team, doch ein neues Gesicht zeigt sich ebenfalls: Die Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini (29) ist mit von der Partie. Sie ist nämlich während der gesamten Tour die Vorband von Kennys Gruppe. "Ein lustiger, spätabendlicher Geburtstagsflug nach unserer Show in State College", kommentierte er das Bild und wünschte seinem Schlagzeuger ebenfalls alles Gute zum Geburtstag.

Während seiner Tour im vergangenen Jahr hatte sich ein tragischer Vorfall ereignet. Bei einer Show verlor eine Zuschauerin den Halt und stürzte tödlich. "Ich war tief bestürzt, als ich erfahren habe, dass jemand bei dem Konzert sein Leben verloren hat. Es war ein Abend voller Freude – das zu hören hat mir das Herz gebrochen", äußerte sich Kenny hinterher zu dem tragischen Unfall.

Getty Images Kenny Chesney im März 2023

Getty Images Kelsea Ballerini im Februar 2023

Instagram / kennychesney Kenny Chesney mit seiner Tour-Crew, 2023

