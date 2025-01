Country-Star Kenny Chesney kündigt Las-Vegas-Residenz an

Der Country-Star Kenny Chesney (56) hat eine ganz besondere Überraschung für seine Fans: Der Musiker gab bekannt, dass er 2025 eine exklusive Residenz im Sphere Las Vegas spielen wird. Geplant sind insgesamt zwölf Shows, die am 22. Mai starten und an ausgewählten Tagen bis Mitte Juni laufen. In einem Statement gegenüber dem Magazin People erklärte der Sänger, dass er sich darauf freue, seinen Fans, die er liebevoll "No Shoes Nation" nennt, ein völlig neues Konzerterlebnis zu bieten. "Das wird eine ganz neue Art, die Fans zu rocken", kündigte Kenny begeistert an und brachte seine Vorfreude zum Ausdruck: "Ich kann es gar nicht mehr erwarten."

Das Sphere, mit seinem beeindruckenden 4D-Design und einer Kapazität von 17.600 Plätzen, eröffnete erst vor Kurzem seine Pforten und hat bereits Superstars wie U2, die Eagles oder Dead & Company angelockt. Von der fortschrittlichen Technologie des Veranstaltungsortes zeigte sich der Musiker schwer beeindruckt: "Der Sound und die visuelle Inszenierung werden die Erfahrung buchstäblich auf ein neues Level heben." Bereits im Vorfeld hatten Fans spekuliert, dass Kenny dort auftreten könnte, nachdem die Social-Media-Seite des Sphere ein vielsagendes Video veröffentlichte: Eine Küste, an der eine blaue Strandliege, ein Cowboyhut und eine Gitarre sichtbar waren – markante Symbole, die in Kennys Karriere immer wieder auftauchen.

Kenny Chesney, der mit Hits wie "You and Tequila" oder "Somewhere with You" weltberühmt wurde, hat eine besondere Verbindung zu seinen Anhängern. Der Musiker nimmt sich auch bei großen Projekten stets Zeit, die Leidenschaft und den Einsatz seiner Fans zurückzugeben. "Wenn Leute dir so viel Herz schenken, möchte ich ihnen umso mehr geben", erklärte er gegenüber People. Das Strandmotiv, das seine Karriere durchzieht, hat ihn und seine Musik geprägt. Auch privat schätzt Kenny das einfache Leben und zog sich in der Vergangenheit immer wieder auf kleine Inseln zurück, um dort seine kreative Ader auszuleben. Fans können sich bei den kommenden Shows also nicht nur auf Musik, sondern auf ein vollendetes, emotionales Erlebnis freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kenny Chesney im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kenny Chesney bei einem Konzert in Nashville

Anzeige Anzeige

Anzeige

Freut ihr euch schon auf die Konzertreihe? Ja, ich bin gespannt, was sich Kenny für seine Fans überlegt hat. Nein, ich bin kein großer Fan seiner Musik. Ergebnis anzeigen