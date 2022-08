In diesem Sport schlägt Herzogin Kate Prinz William immer

Was kann Herzogin Kate (40) eigentlich nicht? Diese Frage haben sich Royal-Fans bestimmt schon oft gestellt! Die Frau von Prinz William (40) macht sich nicht nur hervorragend in ihrer Rolle als zukünftige Königin, sie gilt darüber hinaus als absolute Stilikone und wird als tolle Mama für ihre drei Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) gefeiert. Außerdem ist die Britin ziemlich sportlich, wie sie schon bei verschiedenen Veranstaltungen unter Beweis gestellt hat. In einer Sportart ist Kate aber besonders gut – sogar so gut, dass sie William jedes Mal schlägt!

Die Herzogin von Cambridge ist ein wahrhaftiges Tennis-Ass! Das enthüllte der ehemalige Profispieler Rod Laver jetzt gegenüber Daily Mail: "Ich habe William und Kate ein paar Mal getroffen und hatte die Gelegenheit, mich ein wenig mit ihnen zu unterhalten. Sie spielen Tennis gegeneinander", erinnert sich der Australier. "William hat mir gesagt, dass er nicht gegen sie ankommt."

Wie wichtig den Cambridges Tennis ist, wurde Anfang des Monats auch während Wimbledon deutlich. Dieses Mal durfte Prinz George seine Eltern erstmals zu dem weltweit größten Tennisturnier begleiten. Der kleine Mann bekommt übrigens auch Tennisunterricht – laut The Sun soll sogar Tennislegende Roger Federer (40) dem Siebenjährigen höchstpersönlich ein paar Tricks gezeigt haben.

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2018 in Basildon

Getty Images Herzogin Kate in London

Getty Images Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William in Wimbledon 2022

