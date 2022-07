Coole Sonnenbrille: Kate und William begeistern in Wimbledon

Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) strahlen mit der Sonne um die Wette. Bei öffentlichen Auftritten beweisen die zwei Briten immer wieder ihr Händchen für Mode. So begeisterte die dreifache Mutter beispielsweise erst vergangenes Wochenende bei einem Besuch in einem Hospiz in einem hellblauen gemusterten Sommerkleid aus Chiffon. Beim diesjährigen Wimbledon-Turnier schauten Kate und William nun ganz lässig einem Tennisspiel zu und zogen dabei alle Blicke auf sich.

Am vergangenen Dienstag besuchte das Paar den neunten Tag des am 10. Juli endenden Wettkampfes. Gemeinsam mit einigen weiteren Tennis-Fans, darunter auch Kates Eltern Michael (73) und Carole Middleton (67), saßen die beiden Adligen beim Viertelfinale der Männer in der Royal Box auf den Zuschauerrängen. Während Novak Djokovic (35) und Jannik Sinner um den Einzug ins Halbfinale kämpfen, verfolgten der Enkel der Queen (96) und seine Ehefrau gespannt das Geschehen auf dem Court. Für die 40-Jährige war es sogar das allererste Mal, dass sie an dem Sport-Event vor Ort teilnehmen konnte.

Während sich Kate bei ihrem Wimbledon-Debüt für ein hellblaues Kleid mit weißen Punkten entschied, sah William sehr souverän aus in einem hellgrauen Anzug. Laut Gala stammte die luftige Robe der Schirmherrin der britischen Tennisvereinigung von der Designerin Alessandra Rich, in dem sie bereits beim Thronjubiläum der Queen alle Blicke auf sich gezogen hatte. Zeitweilig trugen Kate und William auch fesche Sonnenbrillen auf der Nase, mit denen sie eine lässige Stimmung ausstrahlten.

Anzeige

Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press Herzogin Kate im Juli 2022

Anzeige

Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press Herzogin Kate und Prinz William im Juli 2022 in Wimbledon

Anzeige

Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press Herzogin Kate und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de