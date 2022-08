Katy Perry schwärmt: Sie will noch mehr Kinder mit Orlando

Katy Perry (37) verrät ihre Pläne! Seit 2016 ist die "Firework"-Interpretin mit Orlando Bloom (45) glücklich liiert. Vier Jahre später krönten die Sängerin und der Schauspieler ihre Liebe mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes – Töchterchen Daisy Dove (1) hält die beiden seitdem ganz schön auf Trab, wie Katy erst kürzlich verriet. Nun plauderte sie auch noch ein weiteres Detail aus: Sie will Daisy auf jeden Fall ein Geschwisterchen schenken!

Im Interview mit People gab Katy einige Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Auf die Frage, ob sie sich mit ihrem Schatz noch mehr Nachwuchs wünsche, hatte die Musikerin eine ganz klare Antwort: "Natürlich [...] hoffentlich in der Zukunft." Sie liebe die Erfahrungen, die sie nun tagtäglich mit ihrer Tochter mache – dabei kann sie sich zudem über ordentlich Unterstützung freuen. "Ich habe eine tolle Schwester. Ich habe ein wunderbares Kindermädchen und Orlando packt wirklich mit an", verriet die 37-Jährige.

Katy und Orlando sind mittlerweile ein eingespieltes Team, vor allem wenn es um ihre Tochter geht. "Wenn er keinen Film dreht, übernimmt er sozusagen die Verantwortung als Elternteil Nummer eins", erklärte die "Roar"-Interpretin. In dieser Zeit könne sie sich dann beruhigt um ihre geschäftlichen Angelegenheiten kümmern.

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

