Süße Details: So tickt Katy Perrys kleine Tochter Daisy!

Die US-amerikanische Musikerin Katy Perry (37) und ihr Liebster Orlando Bloom (45) haben vor rund zwei Jahren ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen: Im August 2020 durften die "Teenage Dream"-Sängerin und der Fluch der Karibik-Star ihr Kind – eine Tochter namens Daisy Dove (1) – auf der Welt begrüßen. Ihr Familienglück genießen die beiden am liebsten abseits der Öffentlichkeit. Jetzt machte Katy jedoch eine Ausnahme und verriet süße Details über ihre Tochter!

Gegenüber People gewährte Katy ihren Fans nun einen seltenen Einblick in ihren Alltag als Mama. Dabei sprach sie auch sehr offen über die Persönlichkeit ihrer Daisy. "Sie ist ein Witzbold", erklärte die 37-Jährige und berichtete weiter: "Sie verkleidet sich gerne – und sie ist nicht sehr schüchtern." Zudem begeistere sich die Kleine fürs Tanzen. "Sie geht schon zur Ballettschule und liebt es. Das ist alles total niedlich", schwärmte die stolze Mutter.

Außerdem gehe Katy in ihrer Rolle als Mama richtig auf – die gebürtige Kalifornierin kann ihr Glück nämlich kaum fassen! "Ich bin einfach so glücklich", betonte die "Dark Horse"-Interpretin und fügte hinzu: "Ich habe nicht gedacht, dass ich so sehr lieben kann."

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

