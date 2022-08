Schlüpfrige Angebote: So weit gehen Fans der Elevator Boys!

Mit ihrem TikTok-Account konnten sich Bene Schulz, Jacob Rott, Julien Brown, Luis Freitag und Tim Schaecker (23), bekannt als die Elevator Boys, mittlerweile eine riesige Fanbase aufbauen. Ihre Tanz- und charakteristischen Fahrstuhl-Videos, in denen oft auch prominente Gesichter zu sehen sind, erzielen mehrere Millionen Aufrufe. Da liegt es nahe, dass die fünf Hotties sich vor verführerischen Angeboten kaum retten können. Jetzt enthüllten die TikTok-Stars ein paar pikante Details!

Zu Gast beim Youtube-Format "World Wide Wohnzimmer" teilten die fünf Jungs lustige Fan-Momente und private Einblicke mit ihren Zuschauern. Auf die Frage, wie oft sie sexuelle Anfragen bekommen würden, antwortete Tim etwas zögerlich: "Also jetzt nicht im Minutentakt." "Im Sekundentakt!", scherzte Luis daraufhin. Die Einzelheiten behielten sie jedoch für sich.

Dafür berichteten sie von kreativen und witzigen Einfällen, mit denen Fans sie zur Begrüßung an Bahnhöfen oder Flughäfen überraschten. "Als wir in New York gelandet sind [...] standen da 15 bis 20 Leute mit Plakaten und mit Figuren von dir mit so einem Wackelkopf", berichtete Jacob. Dass sie die Treue ihrer Fans sehr zu schätzen wissen, machten die Gewinner der About You Awards 2022 mehr als deutlich: "Aber wir freuen uns riesig drüber, wir haben eine supergeile Community!"

Anzeige

Instagram / elevatormansion Die Elevator Boys im November 2021

Anzeige

Instagram / elevatormansion Die Elevator Boys, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / elevatormansion Die Elevator Boys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de