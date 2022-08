Streit? Dagi Bee gibt ehrlichen Einblick in Familienleben

Dagi Bee (27) teilt offen, wie sie mit Streitigkeiten umgeht. Schon seit 2018 ist die YouTuberin mit ihrem Schatz Eugen Kazakov (28) verheiratet. Im vergangenen Jahr setzte das Paar ihrem Glück dann die Krone auf: Sohnemann Nelio machte ihr Familienglück im vergangenen Dezember perfekt. Doch wie gehen die Influencerin und ihr Mann mit Streit um? Das verriet Dagi nun ehrlich im Netz.

Bei einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story gab sie jetzt einen kleinen Einblick in ihr Familienleben. Auf die Frage, wie Dagi es schafft, dass bei ihr immer alles so harmonisch und glücklich aussieht, antwortete sie: "Perfekt ist es nicht, aber es ist die meiste Zeit sehr schön." Sollte es doch mal Meinungsverschiedenheiten geben, sei dies aber kein großes Problem. "Auch wir zoffen uns mal... aber reißen uns dann auch immer wieder schnell zusammen und klären das Problem", erklärte die 27-Jährige. Auch die schlechten Tage ihres Nachwuchses stellen sie vor keine allzu großen Probleme wie sie betonte: "Dann ist er einfach sehr viel am Meckern... ist aber alles normal", schrieb Dagi zu ihrem Sonnenschein.

Wie glücklich der YouTube-Star mit seinem Partner ist, bestätigte er auch anlässlich des vierten Hochzeitstages. Zu einem niedlichen Schnappschuss von ihrer Hochzeit erklärte Dagi im Juni: "Vier Jahre verheiratet und ich liebe dich jeden Tag mehr!"

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Juni 2022

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Ehemann Eugen küssen sich bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de