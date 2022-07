Wow-Foto: Heidi Klum posiert nackt für ihren Tom im Bett

Heidi Klum (49) heizt ihren Fans ein! Es ist kein Geheimnis: Die Germany's next Topmodel-Chefin zeigt gerne, was sie hat. Ihr Social-Media-Auftritt besteht zu großen Teilen aus heißen Aufnahmen der Laufstegschönheit – teilweise auch mit ihrem Mann Tom Kaulitz (32). Jetzt beweist die Beauty erneut, was für einen tollen Body sie mit ihren fast 50 Jahren hat: Auf ihrem neuesten Schnappschuss zeigt Heidi sich splitterfasernackt!

Via Instagram teilte der ehemalige Victoria's Secret-Engel nun dieses Schwarz-Weiß-Foto: Heidi rekelt sich hier hüllenlos in einem zerwühlten Himmelbett und schaut mit einem verführerischen Blick in die Kamera – ihre intimsten Stellen verdeckt sie geschickt mit ihren Armen und Beinen. Dazu schrieb sie – wohl an ihren Mann gerichtet – die Worte: "Komm zurück ins Bett, Baby." Gut möglich, dass er das Bild auch geschossen hat.

Vergangene Woche lieferte sie ein paar Paparazzi in Miami Beach eine nicht ganz so nackte, aber eine ebenso heiße Show: Hier knutschte sie innig auf offener Straße mit ihrem Göttergatten Tom. Wie findet ihr es, dass Heidi so frei mit ihrer Sexualität umgeht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Heidi Klum im Juni 2022

Tom Kaulitz und Heidi Klum

