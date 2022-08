Entspannung pur: Kendall Jenner und Devin genießen Urlaub

Die beiden gönnen sich gerade eine Auszeit! Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) sind seit 2020 ein Paar. Doch Ende Juni berichtete ein Insider, dass sich das Model und der Basketballer getrennt haben sollen – ganz ohne einander konnten sie allerdings nicht. So sah man die beiden oft noch Zeit miteinander verbringen, bis ein Informant vor wenigen Wochen bestätigte, dass die zwei wieder ein Paar sind. Jetzt verbringen Kendall und Devin einige Tage im Grünen und genießen ihre Zweisamkeit.

Die Beauty teilte nun ein paar Momente aus ihrem Urlaub in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans. Dabei kann man sehen, wie sie Zeit an einem See im Wald verbringen. Doch eine der Aufnahmen sticht besonders ins Auge: Ein Foto zeigt, wie Devin auf einem Stuhl auf der Terrasse des Ferienhauses sitzt. Kendall hat sich einen besonderen Platz ausgesucht, um ihr Getränk zu genießen, denn sie sitzt auf dem Schoß des Basketballspielers. Während der Sportler eine blaue Badehose und das Model nur ein T-Shirt mit einem Bikini darunter trägt, genießen die beiden vollkommen entspannt die Aussicht.

Doch das Paar kann auch ganz anders! Das bewiesen Kendall und Devin mit ihrem letzten Action-Date. So übten sich die beiden beim Axtwerfen im Wald und überquerten sogar eine Schlucht über eine wacklige Hängebrücke. Bei den zwei Adrenalin-Junkies durfte auch der Blick von oben auf die Natur an einer Seilrutsche nicht fehlen.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

Getty Images Kendall Jenner, Model

Instagram / kendalljenner Devin Booker im Sommer 2022 beim Axtwurf

