Gruselig: Mutmaßlicher Mörder lauerte Annemarie Eilfeld auf

Annemarie Eilfeld (32) teilt ein gruseliges Erlebnis. Die Musikerin musste in den vergangenen Jahren schon so manch unangenehme Erfahrung machen. Mehrfach geriet die ehemalige DSDS-Kandidatin ins Visier von Stalkern, die sie verfolgten und bedrängten. Jetzt enthüllt die Blondine einen weiteren furchtbaren Vorfall: Vor einigen Jahren lauerte Annemarie ein Mann auf, der aktuell wegen des mutmaßlichen Mordes an einer Jugendlichen in U-Haft sitzt!

Wie Bild berichtet, wird Jan Heiko P. momentan verdächtigt, eine 14-Jährige verschleppt und getötet zu haben. Annemarie selbst traf den Tatverdächtigen 2018 bei einem Event in Berlin, wo er sich ihr auf unangenehme Art und Weise näherte. "Er lauerte mir auf und fragte mich, ob er ein Handyselfie mit mir machen dürfe. Er war vorbereitet, hatte verschiedene Fotos von mir dabei, die ich unterschreiben sollte", erinnerte sie sich.

Doch damit nicht genug: Der Mann habe sie damals auch förmlich gelöchert, ob sie noch mit ihrem Freund zusammen sei – und warum dieser sie nicht begleite. Für Annemarie kein schöner Moment: "Seine ganze Art war gruselig. Ich weiß noch genau, dass ich mich in seiner Nähe unwohl fühlte. Er rückte mir regelrecht auf die Pelle. Das war mir unheimlich."

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im März 2022

Future Image / ActionPress Annemarie Eilfeld, Sängerin

Chris Emil Janßen / ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

