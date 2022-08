Mit Töchtern verkündet: Jamelia wird zum vierten Mal Mama!

Tolle Neuigkeiten von Jamelia (41)! Die Sängerin begeisterte 2003 einst mit ihrem Hit "Superstar". Die Jahre darauf wurde es um die erfolgreiche Musikerin ein wenig stiller. Die Britin widmete sich nämlich ihrem Leben als leidenschaftliche Mutter – die Beauty hat bereits drei Töchter. Téja, Tiani, und True heißt ihr Nachwuchs. Doch jetzt überrascht sie ihre Fans: Jamelia ist zum vierten Mal schwanger!

Via Instagram teilte die 41-Jährige jetzt einen süßen Schnappschuss, der sie mit ihren Kids zeigt. Die drei Mädchen streicheln liebevoll Jamelias Bauch und strahlen in die Kamera. "Ich war mir nicht sicher, wie ich es ankündigen sollte ... ", lautet die Bildunterschrift unter dem Foto. Die Songwriterin wandte sich zudem mit folgenden Worten an ihre Community: "Die Aufregung in unseren Gesichtern ist pure Realität, aber es war auch ein Kampf. Betet für uns, wir sind so aufgeregt und fühlen uns so gesegnet."

Ihre Fans sind aus dem Häuschen und kommentieren, was das Zeug hält. "Ich freue mich so für dich und bin so aufgeregt", schrieb zum Beispiel eine Userin. Und auch ihre Kollegin Alexandra Burke (33) freute sich für Jamelia: "Awwww, gratuliere, Liebes."

Instagram / officialjamelia Jamelias Töchter

Getty Images Jamelia, Sängerin

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

