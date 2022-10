Traumatische Geburt: Jamelias viertes Kind ist auf der Welt!

So hat sich Jamelia (41) die Entbindung ihres Kindes nicht vorgestellt. Erst im April verkündete die Sängerin voller Freude gemeinsam mit ihren drei Töchtern im Netz, dass ihre Familie sich schon bald über Zuwachs freuen darf! Nun war es endlich so weit: Die "Superstar"-Interpretin hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Doch wie Jamelia jetzt berichtete, sei die Geburt für sie ein traumatisches Erlebnis gewesen.

"Es war so beängstigend. Ich habe mich gefühlt, als läge ich einen Monat lang in den Wehen, das Hauptziel war es, das Baby so lange wie möglich in mir zu behalten", erzählte die 41-Jährige im Interview mit Hello!. Aber wieso? Die Musikerin hatte sich dazu entschieden, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen – doch das scheint sie nun zu bereuen. "Ich empfand es als unglaublich traumatisch. Und dann muss man sich um ein Neugeborenes kümmern, während man eine große Operation hinter sich hat", führte Jamelia weiter aus.

Während der Entbindung habe ihr ihre zweitälteste Tochter Tiani zur Seite gestanden. Der Ehemann der Musikerin sei zu Hause bei ihrer jüngsten Tochter geblieben. "Auch wenn es vielleicht egoistisch klingt, aber ich wollte diese Erfahrung mit meinen Mädchen teilen. Jemanden entbinden zu sehen sollte auch ein gutes Verhütungsmittel sein", scherzte die frischgebackene Vierfachmama.

Instagram / officialjamelia Jamelia mit ihren drei Töchtern, August 2022

Getty Images Jamelia, Sängerin

Instagram / officialjamelia Jamelias Töchter

