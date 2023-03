Vier Kinder: Sängerin Jamelia schwärmt von ihrem Mama-Leben

Jamelia (42) genießt die Zeit mit ihrer Familie! Die Sängerin ist Mama von vier Kindern. Ihre älteste Tochter ist bereits 23 Jahre alt – ihr jüngster Nachwuchs Jream wurde erst im Oktober des vergangenen Jahres geboren. Die vier Mädels sind der ganze Stolz der "Superstar"-Interpretin, was sie auch immer wieder gerne mit süßen Schnappschüssen im Netz beweist. So rührend sprach Jamelia jetzt über ihre Rolle als Mama!

"Mutter zu sein, ist meine liebste Verantwortung und Rolle. Es ist eine solche Ehre, Mama von vier Töchtern zu sein, und ich fühle mich so gesegnet", erklärte die 42-Jährige jetzt ganz emotional im Interview mit Daily Mirror. Durch ihre vier Töchter wisse sie aber auch, wie fordernd Schwangerschaften sein können. "Was ich gelernt habe, ist, dass es nie den richtigen Zeitpunkt gibt, um ein Kind zu bekommen. Man ist nie darauf vorbereitet und wird nie problemlos durchkommen", meinte sie ehrlich.

Ihren letzten Nachwuchs hatte sie per Kaiserschnitt bekommen, was für die Britin sehr traumatisch gewesen war. Aber ihre zweitälteste Tochter Tiani hatte ihr bei der schweren Entbindung zur Seite gestanden. "Auch wenn es vielleicht egoistisch klingt, aber ich wollte diese Erfahrung mit meinen Mädchen teilen. Jemanden entbinden zu sehen, sollte auch ein gutes Verhütungsmittel sein", hatte sie zuvor im Gespräch mit Hello! gewitzelt.

Instagram / officialjamelia Jamelia mit ihren drei Töchtern, August 2022

Getty Images Jamelia bei einer Filmpremiere 2016

Instagram / officialjamelia Jamelias Töchter

