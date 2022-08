Endlich! Starttermin für "Joker"-Fortsetzung ist bekannt

Fans des DC-Universums können sich freuen! 2019 stürmte der Film Joker die Kinos. Mit Joaquin Phoenix (47) in der Hauptrolle konnte der Actionstreifen gleich elf Oscar-Nominierungen abstauben. In den Kategorien "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Filmmusik" gab es dann sogar die beliebte Trophäe. Bereits im Juni bestätigte der Regisseur Todd Phillips (51), dass es eine Fortsetzung des beliebten Films geben wird. Jetzt steht auch der Starttermin fest!

Laut Deadline startet der Film am 4. Oktober 2024 in den US-Kinos. Ein deutscher Termin ist noch nicht bekannt, wahrscheinlich wird es aber der 3. Oktober 2024 sein. Und eine weitere gute Nachricht gibt es: Laut The Wrap sollen große Teile des DC-Blockbusters in Gothams Hochsicherheitspsychiatrie, dem Arkham Asylum, spielen. Es wird daher spekuliert, dass dort die beginnende Liebesgeschichte zwischen dem Joker und Harley Quinn erzählt wird.

Einer Person dürften bei diesen Neuigkeiten jedoch die Zähne klappern: Prinz William (40). Der britische Thronfolger gab nämlich mal zu, dass er etwas Angst vor dem Joker hat. "Ich bin froh, dass ich ihn nicht vor dem Schlafen angeschaut habe!", ließ William den Hauptdarsteller Joaquin wissen.

Getty Images Joaquin Phoenix, Januar 2020

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

Getty Images Prinz William, August 2022

