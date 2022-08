Im Flugzeug: Hollywoodstar Jason Momoa spielt Stewardess

Jason Momoa (43) schlüpft problemlos in neue Rollen! Der Schauspieler ist für seine Darstellung in actionreichen Filmen wie Aquaman bekannt. Doch der Hollywoodstar hat auch eine andere Leidenschaft: Er setzt sich für die Umwelt ein. Vergangenen Juni kam dem zweifachen Vater eine besondere Ehre zuteil: Er wurde zum UN-Botschafter für den Ozeanschutz ernannt. In Zuge dessen hat der gebürtige Hawaiianer eine Dosen-Wassermarke auf den Markt gebracht – hier verteilt Jason sein Wasser als Stewardess!

Auf TikTok wurde ein Video veröffentlicht, das den Schauspieler bei einem Flug zeigt und wie er dabei seine Wasserflaschen an die Passagiere überreicht. Jason läuft entspannt durch die einzelnen Reihen des Flugzeugs und scheint dabei mächtig Spaß zu haben. Der 43-Jährige schmiss sich in Schale und trug die klassische Stewardess-Uniform – auf seinem Kopf thronte der traditionelle hawaiianische Kopfschmuck.

Auch auf seinem Instagram-Profil teilte Jason einen Ausschnitt von seinem Abenteuer: "Hell und früh. Es sollte ein guter Tag werden. Ich fliege mit den Babys nach Hause nach Hawaii und wir machen etwas wirklich Cooles, sehr Cooles, etwas wie alles angefangen hat", schrieb er unter dem Beitrag. In dem Clip erklärt der 43-Jährige, dass er während eines Fluges auf die Geschäftsidee gekommen war, sein umweltfreundliches Wasser zu entwickeln.

MEGA Jason Momoa im Dezember 2021

Getty Images Jason Momoa bei einem Fan Event in Australien, 2018

Getty Images Jason Momoa bei einer Premiere in London, 2021

