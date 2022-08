Vor Publikum: Pietro Lombardi macht Laura Liebeserklärung

Laura Maria Rypa (26) ist gerührt. Im Juni dieses Jahres machten die Influencerin und Pietro Lombardi (30) offiziell, was bereits viele ihrer Fans ahnten: Sie haben ihrer Beziehung noch eine Chance gegeben. Seit dem Comeback zeigt sich das Paar regelmäßig gemeinsam im Netz und bekundet offen seine Liebe zueinander. Doch nicht nur auf Social Media schwärmen der Musiker und die Netz-Bekanntheit voneinander. Bei einem Konzert machte Pietro seiner Laura nun vor Publikum eine rührende Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte die 26-Jährige einen Clip, in dem der emotionale Moment festgehalten wurde: "Applaus für meine wundervolle Frau. Und ich sage euch eine Sache – ganz wichtig: Lasst niemals eure Liebsten los. Ich liebe diese Frau, egal, was wer sagt. Ich werde immer zu ihr stehen und das will ich vor allen sagen: Ich lasse dich nicht los. Ich liebe dich", hört man darin Pietro vor seinen zahlreichen Fans zu seiner Liebsten sagen, während er sie im Arm hält.

Noch immer gerührt von der öffentlichen Liebesbekundung des 30-Jährigen, schrieb Laura zu dem Video: "Jemanden zu finden, der weiß, dass du nicht perfekt bist, dich aber so behandelt, als wärst du es. Ich liebe dich." Aber nicht nur die Influencerin ist von der Liebeserklärung ergriffen – auch ihre Fans schwärmen in den Kommentaren von Pietros Rede.

