Er wurde 93: Hollywood-Schauspieler Clu Gulager ist tot

Hollywood trauert um William Martin "Clu" Gulager (✝93). Der berühmte Schauspieler stand seit den 50ern vor der Kamera – einem breiteren Publikum wurde er durch seine Darstellung in Western-Sendungen bekannt. Der US-Amerikaner soll eine große Liebe zum Kino gehabt haben, zudem besaß er das Talent, jede noch so kleine Rolle besonders zu machen. Jetzt wurde bekannt, dass die Leinwand-Legende gestorben ist.

Via Twitter verkündete das New Beverly Cinema die traurige Nachricht, dass Clu kurz vor seinem 94. Geburtstag verstorben ist. Die Todesumstände sind noch nicht bekannt. In der Mitteilung des Stammkinos des 93-Jährigen fanden sich rührende Zeilen: "Clu Gulager, 1928 bis 2022. Ein wunderschönes Leben voller Familie, Freunde und Filme, Clu wird immer einen Platz in unserer ersten Reihe haben."

Der "Billy The Kid"-Darsteller führte ein normales Eheleben – Clu war seit 1960 bis zu ihrem Tod mit der Schauspielerin Miriam Bird Nethery verheiratet. Die zwei hinterlassen ihre beiden Söhne Tom und John Culager, der in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern trat und als Regisseur tätig ist.

Clu Gulager im September 2006

Clu Gulager mit seinem Sohn John

Clu Gulager mit seinem Sohn John und seiner Kollegin Diane Goldner

