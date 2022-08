Nach Verlobung: Maya Jama und Ben Simmons sind getrennt

Ist zwischen Maya Jama (27) und Ben Simmons etwa endgültig Schluss? Die TV-Moderatorin und der australische Basketballer waren seit Juli vergangenen Jahres glücklich liiert gewesen. Im Februar gab es tolle Neuigkeiten für die Fans des Paares: Die zwei wagten den nächsten Schritt und verlobten sich. An Weihnachten soll der Sportler der Beauty die Frage aller Fragen gestellt haben. Doch jetzt ist zwischen Maya und Ben alles aus und vorbei!

Eine Quelle verriet gegenüber The Sun, dass die 27-Jährige die Verlobung vergangenen Monat beendet habe. "Sie wird jetzt nicht mehr nach New York zurückkehren. Es bricht beiden das Herz, vor allem, weil sie sich so sehr füreinander eingesetzt haben", fügte der Insider hinzu. Das einstige Paar wolle sich auf die Karriere fokussieren. Die Britin soll derzeit viel Zeit mit ihren Freunden verbringen und sich dem Sport widmen. Bis jetzt hat sich keiner der beiden zur Trennung geäußert.

Die Verlobung der beiden hatte ihre Fans im Frühjahr total begeistert: Auf ihrem Instagram-Profil posierte Maya Anfang März noch mit ihrem Diamantring und verriet, dass Ben ihr einen romantischen Antrag gemacht hatte. Die einstigen Turteltauben hatten sich allerdings auf kein Hochzeitsdatum festgelegt.

Maya Jama und Ben Simmons

Ben Simmons, Sportler

Maya Jama, Moderatorin

