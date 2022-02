Maya Jama (27) ist also schon bald unter der Haube! Seit Juli des vergangenen Jahres gehen die TV-Bekanntheit und Profibasketballer Ben Simmons gemeinsam durchs Leben. An Weihnachten soll der Sportler dann vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein und um ihre Hand angehalten haben. Bisher waren das allerdings nur Spekulationen – jetzt sorgte Maya höchstpersönlich für mehr Klarheit zwischen all den Gerüchten: Sie und ihr Ben haben sich im Dezember verlobt!

In ihrer Instagram-Story teilte Maya Eindrücke ihres romantischen Valentinstags. Neben einer Menge Rosenblätter durfte sich die Beauty auch über eine goldene Kette von ihrem Partner freuen – dabei ist ein Detail ziemlich entscheidend: Neben dem Forever-Zeichen ist auch ein Datum zu sehen, nämlich der 18. Dezember 2021. Spätestens nachdem Maya auch noch das Ring-Emoji auf dem Schnappschuss einfügte, ist es ein klares Indiz dafür, dass sich die beiden Turteltauben an diesem Tag verlobt haben.

Wann Maya und ihr Ben vor den Traualtar treten möchten, ist bisher noch unklar. Einer gemeinsamen Zukunft des Paares steht aber definitiv nichts mehr im Wege. Bereits Anfang Januar sah man die zwei total verliebt durch Philadelphia schlendern. Auf den Paparazzi-Aufnahmen funkelte auch ein fetter Klunker an Mayas Ringfinger.

Instagram / mayajama Maya Jama und Ben Simmons

Instagram / mayajama Maya Jamas Kette

Getty Images Maya Jama, Februar 2020

