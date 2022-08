Kylie Jenner genießt mit Stormi entspannte Zeit in London

Sie verbringen ausgiebige Mama-Tochter-Zeit! Kylie Jenner (24) ist Anfang des Jahres zum zweiten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Partner Travis Scott (31) konnte sie einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Dass ihre kleine Tochter Stormi Webster (4) daher zuletzt etwas zurückstecken musste, können sich viele Fans wohl denken – doch das holte die The Kardashians-Beauty nun nach: Zusammen mit Stormi verbrachte Kylie einen coolen Girls-Day in London!

Via Instagram teilte die 24-Jährige ein paar Eindrücke von ihrem Trip in die britische Hauptstadt. Unter anderem machte das Duo Halt bei dem Luxus-Kaufhaus Harrods, um Kylies Skin-Care-Produkte zu begutachten. "War heute mit meinem Mädchen bei Harrods. Wow, was für ein Traum!", schrieb die Jungunternehmerin zu einigen Bildern im Netz. Neben dem Flanieren durch die Geschäfte und dem Shoppen hatten die beiden aber auch eine typisch britische Teezeit mit kleinen Häppchen.

Zuletzt hatte sich Kylie allerdings ziemlich viel Kritik über ihre Kosmetiklinie anhören müssen. Auf kürzlich veröffentlichten Fotos posiert sie nämlich mit offenen Haaren und ohne Handschuhe in einem Labor. Beauty-Experte Kevin James Bennett hatte diese Umstände als ziemlich unhygienisch empfunden. "Ich habe sehr kurze Haare und durfte noch nie ohne Haarnetz, Schuhüberzieher, Maske und Einweghandschuhen ins Labor oder in die Produktionshalle", hatte er via Instagram geurteilt.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner auf den Billboard Music Awards 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2022

