Anfang Februar ist Kylie Jenner (24) zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt von Töchterchen Stormi (4) konnten sie und ihr Freund Travis Scott (30) sich dieses Mal über einen kleinen Jungen freuen. Der jüngste Kardashian-Jenner-Spross trägt den Namen Wolf Webster. Seitdem ihr Kleiner auf der Welt ist, hat sich die 24-Jährige größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun wurde Kylie allerdings zum ersten Mal seit der Geburt wieder abgelichtet.

Auf diesen Paparazzifotos, die unter anderem The Sun vorliegen, sieht man die Beauty mit ihrer Mutter Kris Jenner (66) vor einem Gebäude in Los Angeles. An dem Haus werden zurzeit offenbar Bauarbeiten vorgenommen. Was es mit dem Besuch der beiden auf sich hat, ist nicht klar. Kylie zeigt sich auf den Aufnahmen allerdings bereits wieder in einem figurbetonten schwarzen Outfit – und das schon wenige Wochen nach der Geburt. Die junge Mutter setzte bei ihrem Look allerdings auf Bequemlichkeit und entschied sich für eine schwarze Hose, ein T-Shirt und Sneaker.

Während Kylies Fans noch auf ein Foto von Baby Wolf warten, verriet die Geburtsurkunde vor wenigen Tagen schon mal ein niedliches Detail zu dem kleinen Wonneproppen. Wolf trägt nämlich den Zweitnamen Jacques. Er wurde offenbar nach seinem Papa benannt, der mit bürgerlichem Namen Jacques Webster heißt.

Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Kylie Jenner und Travis Scott bei den Grammys 2019

