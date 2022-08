Unhygienische Produktion? Kritik an Kylie Jenners Make-up

Das lässt Kylie Jenner (24) nicht auf sich sitzen! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist schon seit Jahren mit ihrem Unternehmen Kylie Cosmetics erfolgreich. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Zweifach-Mutter einige Fotos im Netz, die sie offenbar in einer ihrer Make-up-Fabriken in Italien zeigen – und zwar total durchgestylt und ohne Haarnetz oder Handschuhe. Das kam nicht bei allen ihrer Follower gut an: Kylie musste harte Kritik von dem Beauty-Experten Kevin James Bennett einstecken – und meldete sich daraufhin total aufgebracht mit einem Statement zu Wort!

Der Unternehmer Kevin warf ihr nämlich auf Instagram vor, dass Kylies Fotoshooting im Labor aus hygienischen Gründen fragwürdig sei. "Ich habe sehr kurze Haare und durfte noch nie ohne Haarnetz, Schuhüberzieher, Maske und Einweghandschuhen ins Labor oder in die Produktionshalle", betonte der Experte. Zudem vermutete er, dass die Situation auf den Schnappschüssen gefakt sei, da das nicht die Art und Weise sei, wie Make-up tatsächlich hergestellt wird. "Kylie gaukelt ihren Fans nur vor, dass sie ihre Kosmetikprodukte selbst herstellt", wetterte er gegen die Unternehmerin.

Kurz daraufhin setzte sich Kylie höchstpersönlich zur Wehr – sie kommentierte Kevins Post kurzerhand. "Dieses Foto wurde nicht in einer Produktionsstätte aufgenommen", stellte sie klar und versicherte: "Ich würde niemals die Hygienevorschriften missachten". Das Labor auf den Bildern sei lediglich "ein kleiner privater Raum", in dem sie aus Spaß Proben hergestellt und Fotos gemacht habe.

Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Kylie Jenner im August 2022

Kylie Jenner im Mai 2022

