So entspannt setzt Chrissy Teigen ihren Babybauch in Szene

Sie geht die ganze Sache total lässig an! Vor wenigen Tagen überraschte Chrissy Teigen (36) ihre Community mit einer grandiosen Nachricht: Nach ihrer Fehlgeburt im September 2020 erwarten die Beauty und ihr Mann John Legend (43) erneut Nachwuchs. Mit einem emotionalen Netzbeitrag lässt sie die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben – und auch jetzt sieht man der Schwangeren ihre Vorfreude an: Chrissy ging nun ziemlich lässig mit ihren Kids ins Kino!

Paparazzibilder zeigen die 36-Jährige mit ihrer Tochter Luna (6) und ihrem Söhnchen Miles (4) auf einem Parkplatz am Freitag in Los Angeles. Zusammen mit Chrissys Mama Vilailuck "Pepper" Teigen machen sich die drei auf den Weg in den Filmpalast. Dabei strahlt die werdende Mama bis über beide Ohren und setzt ihren immer größer werdenden Babybauch in einer engen Leggings, einem weißen Crop-Top und einem lockeren Strick-Cardigan in Szene.

Kurz vor ihrer Schwangerschaftsverkündung erreichte Chrissy noch einen anderen für sie großen Meilenstein: Sie lebt nämlich schon ein Jahr ohne Alkohol! "Ich wünschte, ich könnte mich an wirklich jede Preisverleihung erinnern. Es gibt Bilder von großen Momenten in meinem Leben, bei denen meine Augen einfach... tot aussehen", reflektierte sie ihre Zeit vor der Abstinenz.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit Tochter Luna und Sohn Miles im Mai 2022

Backgrid / ActionPress Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna, August 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Babybauch

