Chrissy Teigen stolz: Sie lebt schon ein Jahr ohne Alkohol!

Chrissy Teigen (36) kann einen kleinen Meilenstein feiern. Auf ihrem Social-Media-Profil hält die Ehefrau von John Legend (43) ihre Community stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. In der Vergangenheit sprach die zweifache Mama dabei auch immer wieder offen über ihre Reise ohne Alkohol und ließ ihre Fans an ihren Erfolgen teilhaben. Nun stand ein weiterer großer Tag für das Model an: Seit einem Jahr hat Chrissy keinen Alkohol mehr getrunken.

In ihrer Instagram-Story teilte die in Utah geborene Beauty nun einen Screenshot ihrer Tracking-App: Seit genau 365 Tagen ist Chrissy bereits nüchtern und hat keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen. Über diesen Erfolg scheint die 36-Jährige auch superstolz zu sein, denn die Aufnahme kommentierte sie mit den Worten "Endlich!". In ihrem Feed veröffentlichte sie dann noch ein kurzes Video, unter dem sie über ihr einstiges Trinkverhalten reflektierte. Seinerzeit soll Chrissy nämlich mithilfe des Alkohols versucht haben, ihre Ängste zu bekämpfen, die jedoch erst aufgehört hätten, nachdem sie den Alkohol aus ihrem Leben gestrichen habe.

"Ich wünschte, ich könnte mich an wirklich jede Preisverleihung erinnern. Es gibt Bilder von großen Momenten in meinem Leben, bei denen meine Augen einfach... tot aussehen", fuhr Chrissy fort. Sie wisse zwar noch nicht, ob sie ihr Leben lang auf Alkohol verzichten werde, sie wolle jedoch nie mehr so sein wie damals. "Im Moment ist es am besten, keinen zu trinken", versicherte die Autorin abschließend.

