Anne Wünsche überfordert: Polizei sorgte sich um ihre Kinder

Anne Wünsche (30) meldet sich mit einem erschreckenden Vorfall bei ihrer Community! Im Oktober hatte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verkündet, dass sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarteten. Anfang Juli erblickte der kleine Sávio Elio das Licht der Welt und hält die frischgebackene Dreifach-Mama seitdem ordentlich auf Trab. Das teilte die Influencerin auch mit ihren Fans im Netz – das wurde ihr jedoch zum Verhängnis. Denn weil sie öffentlich von Überforderung sprach, stand nun die Polizei vor Annes Haustür!

In ihrem neusten YouTube-Video verriet Anne, dass es vor wenigen Tagen zu einem unangenehmen Vorfall gekommen ist. Die 30-Jährige hatte zuvor in einer Instagram-Story erzählt, dass sie mit ihren Töchtern Juna und Miley und ihrem jüngsten Sprössling manchmal an ihre Grenzen kommt. "Da hat wirklich einer meiner Zuschauer die Polizei bei mir vorbeigeschickt, weil ich gesagt habe, dass ich überfordert bin", schilderte sie in dem Video.

Erst vor wenigen Tagen wandte sich Anne schon einmal fassungslos an ihre Fans. Dabei ging es um den Streit mit ihrem Ex Henning Merten (32) – die YouTuberin warf dem Vater ihrer Töchter vor, nicht genug für die Kleinen da zu sein. Daraufhin flatterte Anne ein Anwaltsschreiben in den Briefkasten, das ihr verbot, die Streitereien des einstigen Liebespaares publik zu machen. "Ihr könnt nicht wissen, was immer im Hintergrund jedes Mal abgeht! Das ist so unfassbar nervig", ärgerte sie sich weiter.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kindern Juna und Miley Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

