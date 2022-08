Nach der Geburt: Will Tristan Thompson an sich arbeiten?

Was geht aktuell in Tristan Thompsons (31) Kopf vor? Der Basketballspieler und seine Ex-Freundin Khloé Kardashian (38) waren in den vergangenen Wochen oft in den Schlagzeilen. Nachdem sich die zwei mehrmals getrennt und dann wieder zueinandergefunden hatten, überraschten sie ihre Fans im Juli mit dieser Nachricht: Mithilfe einer Leihmutter erwarten der Sportler und die Reality-TV-Darstellerin erneut Nachwuchs. Vor wenigen Tagen konnten die zwei ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Hat die Geburt seines vierten Kindes Tristan bezüglich seiner Seitensprünge zum Nachdenken angeregt?

In seiner Instagram-Story teilte der 31-Jährige am Samstag ein Video mit einer tiefgründigen Botschaft. Der TikTok-Star MoeJoe42 sprach in dem Clip darüber, wie wichtig es sei, stets diszipliniert und fokussiert zu sein. "Die beste Version von dir ist nicht, die ich kann Alles-Version. Die beste Version von dir ist die disziplinierte Version", betonte der Social-Media-Star. Tristan ließ den Beitrag nicht unkommentiert und schien mit dem einfachen Wort "Predigen" an seine Community zu appellieren. Ob er mit diesen Zeilen auf seine zerrüttete Beziehung mit Khloé anspielt? Will er sich für die Beauty und seine Kinder bessern?

Ein Insider behauptete gegenüber HollywoodLife, dass der Kanadier auf ein Liebes-Comeback mit der Unternehmerin gehofft hatte. Dies kam für die 38-Jährige allerdings wohl nicht infrage. Der NBA-Spieler soll daraufhin seine Bemühungen endgültig beendet haben. "Es scheint so, als ob er es endlich aufgegeben hat, sie zurückzugewinnen [...]. Sie sind 100 Prozent fertig miteinander", betonte die Quelle.

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Getty Images Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

