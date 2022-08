Nach Horror-Crash: Schauspielerin Anne Heche liegt im Koma

Anne Heches (53) Zustand ist doch schlimmer als erwartet. Die Schauspielerin versetzte ihre Fans vor wenigen Tagen in einen großen Schrecken: Sie geriet in einen schrecklichen Autounfall. Offenbar fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus, woraufhin ihr Auto Flammen fing. Sie konnte mit schweren Verbrennungen gerettet werden und kam ins Krankenhaus – dort hat sich Annes Zustand jedoch nun verschlimmert.

Wie ein Vertreter der 53-Jährigen gegenüber Fox News bestätigte, sind die Verletzungen wohl doch schlimmer als zunächst angenommen. "Sie liegt im Koma und hat seit kurz nach dem Unfall das Bewusstsein nicht wiedererlangt", so der Sprecher. Das Koma ist offenbar darauf zurückzuführen, dass Annes Lunge beschädigt wurde, weshalb sie beatmet werden muss. Zusätzlich müssen die Verbrennungen operiert werden. Derzeit sei sie in einem "extrem kritischen Zustand".

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Zuerst raste Anne gegen eine Garage, dann setzte sie zurück und kam wenig später von der Straße ab und fuhr in ein Haus. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Ex von Ellen DeGeneres (64) womöglich unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte.

SIPA PRESS /ActionPress Anne Heche im November 2021

Getty Images Anne Heche, Teilnehmerin bei "Dancing with the Stars" 2020

Getty Images Ellen DeGeneres und Anne Heche im Jahr 2000

