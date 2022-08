Nach Kevin-Federline-Vorwürfen: Britney tanzt gut gelaunt

Britney Spears (40) will sich ihre gute Laune offenbar von nichts und niemandem verderben lassen! Eigentlich sollte jetzt die schönste Zeit ihres Lebens folgen – immerhin gab sie ihrem Liebsten Sam Asghari (28) im Juni in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Allzu rund läuft es für die Sängerin seitdem jedoch nicht. Nachdem ihr Ex Jason Allen Alexander ihre Hochzeitsfeier crashte, meldete sich auch Kevin Federline (44), der Vater ihrer zwei Söhne, öffentlich zu Wort und verriet: Ihre eigenen Kids wollen sie scheinbar momentan nicht sehen. Die Lust am Tanzen hat Britney trotz aller Negativ-Schlagzeilen jedoch nicht verloren!

Kurz nachdem ihr Ex über Britneys Verhältnis zu ihren Söhnen ausgepackt hatte, präsentierte sich die "Toxic"-Sängerin nun wieder überraschend gut gelaunt im Netz. Denn via Instagram teilte die 40-Jährige am Sonntag ein Video, das sie freudestrahlend ganz in ihrem Element zeigt: Tanzend! Ohne BH bewegte sie sich in einem flatternden gelben Kleidchen und gab dabei einen tiefen Einblick in ihr Dekolleté.

Unter ihrem Beitrag sammelten sich daraufhin so manche ermutigende Kommentare ihrer Fangemeinde. "Brit du siehst wundervoll aus! Fokussiere dich auf dich selbst und dann kommen die guten Dinge von ganz allein" oder "Zeig ihnen, wie schön und talentiert du bist", heißt es dort beispielsweise.

Getty Images Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

Getty Images Britney Spears, September 2014

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

