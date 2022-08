Bald kommt ihr Baby! Jenny Frankhauser schwärmt von Steffen

Jennifer Frankhauser (29) und Steffen König krönen ihre Liebe mit einem Baby! Schon bald wird das erste Kind der Reality-TV-Bekanntheit das Licht der Welt erblicken: Sie und ihr Partner erwarten einen Sohn – der Damian Andreas König heißen soll. Inzwischen befindet die Schwester von Daniela Katzenberger (35) sich im dritten Trimester und hat auch schon die ersten Senkwehen und sogar Milcheinschuss. Bevor es in ein paar Wochen ernst für die werdenden Eltern wird, widmete Jenny ihrem Schatz jetzt eine emotionale Liebeserklärung...

Steffen feiert heute seinen Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte Jennifer ein hübsches Pärchenbild der beiden, das im Rahmen eines Babybauch-Shootings entstanden ist, auf Instagram. "Das größte Geschenk bekommst du von mir erst in ein paar Wochen", witzelte sie im Bezug auf ihre Schwangerschaft. Weiter schwärmte Jenny: "Du bist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Du bist nicht nur der liebevollste, loyalste und fürsorglichste Partner, sondern wirst auch der allerbeste Papa sein! Ich freue mich so sehr auf das Leben mit dir, auf unser nächstes Kapitel als Eltern und alle schönen Abenteuer, die wir noch erleben werden."

Auf Jennys Postings werden ihre rund 680.000 Follower übrigens bald für eine Weile verzichten müssen: Sie will wegen der Geburt eine Social-Media-Pause einlegen! "Geplant ist, dass ich mir ein paar Tage vor der Geburt handyfreie Zeit gönne und zwei Wochen danach", verriet sie vor ein paar Tagen auf Instagram.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Juni 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de