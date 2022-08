"Mein Lieblings-Ex": Kate Merlan schwärmt von Nino de Angelo

In Kate Merlans (35) Herz hat Nino de Angelo (58) nach wie vor einen ganz besonderen Platz. Im Februar 2018 gingen der Schlagersänger und die Reality-TV-Bekanntheit nach wenigen Monaten Beziehung getrennte Wege. Auch ein zweiter Anlauf nur kurz darauf klappte nicht. Der Grund dafür seien ständige Streitereien gewesen. Doch trotzdem herrscht zwischen dem Ex-Paar keineswegs böses Blut. Im Netz schwärmte Kate nun offen vom Wiedersehen mit ihrem "Lieblings-Ex" Nino.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 35-Jährige von einem Event, auf dem sie ihrem Verflossenen wiederbegegnet ist, und fand nur liebe Worte für Nino. "Er ist wirklich auch mein Lieblings-Ex und ein sehr, sehr wertvoller Mensch für mich.", betonte Kate. Offenbar verbindet sie und den Musiker immer noch einiges. "Ich habe ihn auch noch immer in meinem Herzen. Immer noch, und das wird auch immer so bleiben", versicherte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin.

Doch wie findet ihr Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (26), dass Kate ihrem Ex immer noch so nahesteht? Der Fußballer hat dafür offenbar Verständnis. "Jakub hat kein Problem damit, weil er weiß, wie viel Nino mir als Mensch bedeutet", erklärte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katemerlan Nino de Angelo und Kate Merlan im August 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de