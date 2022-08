Neun Jahre Haft: Rettet Gefangenenaustausch Brittney Griner?

Kann Brittney Griner (31) der Gefängnisstrafe noch entkommen? Im Februar dieses Jahres änderte sich das Leben der mehrfachen Basketball-Weltmeisterin schlagartig. An einem Moskauer Flughafen fanden Beamte im Gepäck der US-Amerikanerin 0,5 Gramm Cannabis. Seitdem sitzt die Sportlerin in Russland in Untersuchungshaft. Kürzlich fiel das Urteil: Sie muss neun Jahre ins Gefängnis. Auf dieses Strafmaß reagierten viele Prominente schockiert. Jetzt besteht offenbar doch noch eine Chance, dass Brittney freikommt.

Der frühere US-Diplomat Bill Richardson erklärte in einem Interview beim Sender ABC, dass ein Gefangenenaustausch Brittney möglicherweise retten könne. "Es wird einen Gefangenenaustausch geben", zeigte er sich optimistisch, dass das funktionieren werde. Er selbst wolle nach Russland zu der 31-Jährigen reisen, um zumindest indirekt darüber zu verhandeln. In der Vergangenheit war Richardson an mehreren Freilassungen von US-Bürgern beteiligt, die im Ausland in Haft saßen.

Richardson wolle sogar zwei US-amerikanische Gefangene aus Russland rausholen und dafür zwei russische Gefangene an Russland ausliefern. Neben Brittney soll der ehemalige US-Soldat Paul Whelan aus dem Gefängnis rauskommen. Er könnte möglicherweise gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But eingetauscht werden, der in den USA seine Haftstrafe absitzt. Wer der zweite russische Gefangene sein könnte, ist noch nicht klar.

Getty Images US-Basketballstar Brittney Griner

Getty Images Sportlerin Brittney Griner

Getty Images Brittney Griner in Untersuchungshaft

