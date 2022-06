Die Schlagzeilen um Ezra Miller (29) reißen nicht ab! Vor rund zwei Jahren griff der Schauspieler unvermittelt eine Frau an, im März dieses Jahres wurde er sogar zweimal verhaftet. Drei Monate später wurde dann gegen den "The Flash"-Darsteller eine Schutzanordnung beantragt. Der Vorwurf: Ezra soll einer Minderjährigen Drogen verabreicht haben und ihr gegenüber gewalttätig geworden sein. Jetzt folgte die nächste Schlagzeile: Gegen Ezra wurde erneut eine einstweilige Verfügung erwirkt!

Wie The Daily Beast berichtete, wird dem 29-Jährigen vorgeworfen, eine Familie bedroht zu haben! An einem Abend im vergangenen Februar traf sich der Schauspieler mit dem Bandkollegen eines Freundes und dessen Nachbarn – einer Mutter und ihrem damals 11-jährigen Kind. Während einer Unterhaltung habe er der Frau kulturelle Aneignung vorgeworfen, nachdem diese von "meinem Stamm" sprach. Daraufhin eskalierte das Streitgespräch weiter – diesmal wegen der kulturellen Hintergründe eines Brettspiels: "Du weißt doch gar nicht, wovon zum Teufel du redest. [...] Was hast du gerade zu mir gesagt?", habe Ezra die Gäste eingeschüchtert.

Daraufhin hätte der Schauspieler seine Jacke geöffnet und den Blick auf eine Waffe freigegeben: "Wenn du so redest, könntest du in eine wirklich ernste Situation geraten", drohte Ezra aggressiv. "Er trug eine kugelsichere Weste – ich hatte bis dahin keine Ahnung, dass er bewaffnet ist", erinnerte sich der Nachbar an die Situation. Es wird außerdem vermutet, dass der Künstler unter Drogeneinfluss stand. Im Anschluss lag Ezras Fokus wohl auf dem 11-jährigen Kind: Der Filmstar hätte unangemessene Komplimente gemacht, was dem Heranwachsenden sehr unangenehm war! "Ich war wirklich nervös. Ich hatte Angst, in seiner Nähe zu sein, nachdem er meine Mutter anschrie und sie weinte", berichtete das Kind später.

Nach dem Vorfall im Februar soll Ezra die Familie über mehrere Monate hinweg weiterhin belästigt haben! Im April habe er wieder versucht, dem Kind näherzukommen: Bei einer Umarmung hätte der Schauspieler das Kind zeitweise sehr fest an sich gedrückt und es an seiner Hüfte angefasst. Das Kind berichtete, dass es sich auch während dieser Unterhaltungen unwohl gefühlt hätte.

