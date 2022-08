30 Jahre Liz Kaeber: Influencerin feierte 90er-Jahre-Party

Liz Kaeber (30) machte anlässlich ihres Geburtstages eine kleine Zeitreise! Die schöne Blondine gehört zu den erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Inzwischen verfolgen eine Million Menschen ihr Leben mit ihrem Mann Nick Maerker, ihrer Schwester Christin Kaeber (33) und Co. auf Instagram – wo sie regelmäßig mit ihrem kreativen und ästhetischen Content begeistert. Auch an ihrem Geburtstag durften ihre Follower jetzt teilhaben: Liz schmiss zu ihrem 30. eine feuchtfröhliche Party mit dem Motto 90er-Jahre!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty nun ein paar Eindrücke: Sie feierte ihren Ehrentag in einer coolen Location in Berlin – inklusive Dachterrasse mit Blick über die ganze Stadt. Das Motto 90er-Jahre zog sich durch die gesamte Veranstaltung: Sowohl die Musik als auch die Deko und die Outfits der Gäste versetzten einen in die Hochzeiten von Britney Spears (40) und Kylie Minogue (54) zurück. Zu Gast waren lauter Influencer-Kollegen und Freundinnen von Liz: Darunter Ana und Tim Johnson, Kisu – und sogar Sarah und Dominic Harrison (31) aus Dubai. Sie alle hielten sich an den Dresscode und erschienen in stylishen, kunterbunten Looks.

Definitiv eines der Highlights des Abends: Gemeinsam mit Kisu, Ana, Sarah und Influencerin Phiaka produzierte Liz ein lustiges Video á la Spice Girls! In dem Clip erscheinen die Mädels nach und nach als Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice und Sporty Spice im Bild – und tanzen zusammen zu "Wannabe". Sie alle scheinen eine gute Zeit gehabt zu haben!

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber an ihrem 30. Geburtstag

Instagram / kisu Kisu und Liz Kaeber auf ihrem 30. Geburtstag

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Kisu, Ana Johnson und Liz Kaeber

