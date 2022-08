So süß kümmert sich Christin Kaebers Tochter um Bruder Lev!

Christin Kaeber (33) teilt niedliche Einblicke! Im Juli wurde die Influencerin zum zweiten Mal Mutter – Sohnemann Lev machte die Beauty und ihren Partner Leons abermals zu stolzen Eltern. Auch Töchterchen Nia ist wegen des jüngsten Nachwuchses im Hause Kaeber ganz aus dem Häuschen. Im Netz nimmt Christin ihre Community fast täglich in ihrem Mama-Alltag mit. Und zeigt – Unterstützung bekommt sie auch von ihrer Tochter!

In ihrer Instagram-Story hielt die frisch gebackene Zweifach-Mama nun einen goldigen Moment fest. Ihr Liebster hielt den kleinen Lev im Arm, während ihre Erstgeborene ihrem Brüderchen vorsichtig die Flasche gab. Der Lockenkopf konnte dabei nicht die Augen von dem Wonneproppen lassen und wirkte mächtig stolz. "Es ist so süß zu sehen, wie viel Interesse Nia an ihrem Bruder hat", schwärmte Christin.

Zwischenzeitlich zeigte sich die Schwester von Liz Kaeber (29) jedoch ziemlich um Nia besorgt, wie sie ihren Fans auf der Fotoplattform berichtete: "Nia hatte bereits vor der Geburt des Kleinen eine so schwierige Phase. Verlustängste und eine enorme Anhänglichkeit. Die aktuelle Situation mit ihren neuen Gegebenheiten verstärkt natürlich das Ganze."

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Partner Leons mit ihren Kindern Lev und Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev im Juli 2022

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

