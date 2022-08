Botox oder Filler? Filip Pavlovic geht zum Beauty-Doc!

Filip Pavlovic (28) geht zum Schönheits-Doc! Seit seinem Sieg beim diesjährigen Dschungelcamp geht es für den Hamburger steil bergauf: Im Juni war der Reality-TV-Darsteller beim RTL Turmspringen zu sehen, am Sonntag wird er gegen Starkoch Steffen Henssler (49) bei Grill den Henssler antreten. Jetzt widmete er sich einem etwas anderen Projekt – in einer neuen Sendung nimmt Filip die Zuschauer bei seiner Beauty-Behandlung mit.

In "Beautiful - Die Schönmacher" besuchte der 28-Jährige eine Schönheitspraxis und verriet, dass er sich Vitamin-Shots verabreichen lässt. Zunächst wurde dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten eine Vitaminspritze in den Oberarm, anschließend eine Dosis oberhalb der Wangen verabreicht. "Wir haben natürliche biologische Nährstoffe in die Haut injiziert, damit die Haut nicht unterernährt bleibt", erklärte die Ärztin. Nach der Behandlung zeigte sich Filip sichtlich zufrieden: "Ich habe es im Dschungel gemerkt, dass mir diese Vitamine guttun, ich fühle mich direkt fitter und man sieht immer frisch aus." Zugleich betonte der TV-Star: "Ich muss nicht immer perfekt aussehen."

Filip steht zu seinen Behandlungen und geht offen mit dem Thema um. "Viele Männer machen es auch, aber die haben ein Problem damit, es nach außen zu tragen. Ich hab absolut kein Problem damit", bemerkte er. Der Hottie fühle sich in seiner Haut wohl, aber er würde gerne jetzt schon das Beste aus ihr herausholen.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelcamp-Sieger 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Urlaub

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2022 auf Mallorca

