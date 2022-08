"Fühle mich unwohl": Linda Nobat will zehn Kilo abnehmen

Linda-Caroline Nobat (27) hadert offenbar ein wenig mit ihrer Figur. Eigentlich hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin momentan großen Grund zur Freude: Sie ist mittlerweile wieder glücklich vergeben. Auf der Hochzeit ihrer Schwester hat sie sogar den Brautstrauß gefangen und sah das als Zeichen, der Öffentlichkeit von ihrem neuen Partner zu erzählen. Trotzdem ist Linda momentan nicht rundum zufrieden: Sie möchte gerne abnehmen.

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin ein Foto, auf dem sie im Bikini zu sehen ist. An diesem Anblick hat sie jedoch einiges auszusetzen. "Ich habe ein bisschen was zugelegt. Es kostet mich auch wirklich Überwindung, euch meinen Körper so zu zeigen. Ich bin nicht in Topform und fühle mich so überhaupt nicht mehr wohl", gestand sie ihrer Community.

Darüber hinaus betonte Linda, dass es ihrer Meinung nach generell egal sei, wie der Körper geformt ist, das persönliche Wohlbefinden aber eine große Rolle spiele. Wahre Schönheit komme von innen. "Wenn sich jemand in seinem Körper wohlfühlt, dann trägt er dieses Gefühl automatisch nach außen und das ist das absolute Schönste auf dieser Welt", hielt die Studentin fest.

Linda Nobat, Realitystar

Linda Nobat, August 2022

Linda Nobat im März 2022

