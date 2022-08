Ex-Bachelor-Girl Linda Nobat ist "sehr glücklich vergeben"

Linda-Caroline Nobat (27) ist in festen Händen! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin nahm 2021 an Der Bachelor teil, um ihre große Liebe zu finden. Einen festen Partner fand die Beauty in Bachelor Niko Griesert (31) jedoch nicht. Im Dschungelcamp verriet die Influencerin ihren Mitcampern, was ein Mann mitbringen sollte, der ihr Herz erobert. Nun hat sie solch einen offenbar gefunden: Linda ist jetzt vergeben!

"Ich bin sehr glücklich vergeben! Noch nie habe ich so viel Glück empfunden und deshalb erzähl ich euch jetzt davon", verriet Linda auf Instagram. Sie habe lange überlegt, ob sie ihren aktuellen Beziehungsstatus mit der Öffentlichkeit teilen soll. Doch als die 27-Jährige den Brautstrauß auf der Hochzeit ihrer Schwester gefangen hat, wusste sie, dass es Zeit sei, von ihrem Partner zu erzählen. "Das war so ein besonderer Moment und so unglaublich überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe", ließ sie Revue passieren.

Auf den Fotos, die Linda ergänzend zu ihrem Text auf Instagram teilte, ist außerdem zu sehen, dass sie an ihrem linken Ringfinger einen Ring trägt. Ging das Paar schon den nächsten großen Schritt? Nein, stellte die Influencerin klar: "Wir sind nicht verlobt."

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im Februar 2022

TVNOW Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Meint ihr, dass Linda ihren neuen Partner im Netz bald zeigen wird? Ja, sicher! Nee, den bekommen ihre Follower nicht zu Gesicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



