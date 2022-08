"Wird wild": Will Jill Lange etwa bei DSDS 2023 vorsingen?

Entert Jill Lange (21) bald die nächste TV-Show? Die Beauty wurde bei Are You The One? einem breiteren Publikum bekannt. Auch bei Ex on the Beach flirtete sich der Tattoofan nach allen Regeln der Kunst durch die Sendung. Doch erfüllen sie die Kuppelshows noch? Oder sehnt sich Jill nach anderen Formaten? Im Netz deutete sie jetzt an, dass die Castingshow Deutschland sucht den Superstar sie reizen würde.

In ihrer Instagram-Story teilte Jill nun nämlich einen Bewerbungsaufruf für das Casting der kommenden DSDS-Staffel. "Wird wild", schrieb sie darunter – garniert mit zwei Herzaugen-Emojis. Klingt ganz so, als wüsste die Brünette da mehr als der geneigte Fernsehzuschauer. Sowohl die Rückkehr von Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68) als auch die Aussicht eines Mallorca-Recalls könnten Jill von einer Bewerbung überzeugt haben.

Viel mehr als ihre möglichen Verstrickungen in den Casting-Kosmos bewegen Jills Fans aber momentan die Liebesgerüchte um die TV-Bekanntheit. Denn zwischen ihr und Lars Maucher (25) scheint es mächtig gefunkt zu haben. Ob der "Ex on the Beach"-Flirt Zukunft hat, ist jedoch ungewiss.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Kandidat 2021: Lars Maucher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de