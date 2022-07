Jill Lange happy: Ihr Ex Kamill kommt zu "Ex on the Beach"

Schreit das nach einem Liebes-Comeback? Jill Lange (21) verdrehte bei Ex on the Beach schon einigen Männern den Kopf und sorgte für Drama. Ihren eigenen Albtraum erlebte sie, als plötzlich ihr Ex Sascha am Strand auftauchte. Er hatte eigentlich geplant, Rache zu nehmen und ihr das Herz zu brechen – flog wegen seines Fehlverhaltens aber aus der Sendung. Jetzt wird der Beauty auch schon der nächste Ex serviert: Kamill Rutkowski stößt dazu – und Jill ist nicht abgeneigt!

Direkt am Anfang der neuen Folge hält sich die Begeisterung der 22-Jährigen noch in Grenzen. "Ich schäme mich jetzt schon, dass ich was mit dem hatte", verkündet sie, als sie ihren Ex Kamill erkennt und weigert sich sogar, seine Hand zu schütteln. Nach einem Wortgefecht und Vorwürfen wendet sich das Blatt dann aber. In der Villa verspürt Jill Eifersucht und sie räumt ihm gegenüber ein: "Mein Standpunkt ist, dass du für mich hier im Haus der Attraktivste bist. Ich fühle etwas für dich, für die anderen nicht." Nach diesen Worten kuscheln die beiden sogar miteinander.

Auch im Einzelinterview hat sie für Kamill nur warme Worte übrig. "Es ist für mich eine Schulter, wo ich mich anlehnen kann. Ich kenne ihn, alle anderen sind mir fremd", fasste Jill zusammen. Vorerst scheint die Single-Lady in ihm ihren neuen Favoriten gefunden zu haben.

