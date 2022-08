Zugenommen: Ex-"Biggest Loser"-Kandidat kritisiert die Show

Patrick teilt gegen The Biggest Loser aus. 2015 hatte es der 30-Jährige dank des Abspeckformats mit Christine Theiss (42) geschafft, sein Gewicht von 149,3 Kilo um über 50 Kilo zu reduzieren. Doch sein Abnehmerfolg war nicht von langer Dauer: Zwei Jahre nach der Sendung wog er sogar 20 Kilo mehr als davor. Wie konnte es so weit kommen? Patrick gibt der Show die Schuld und verriet, wie er den Kampf gegen den Jo-Jo-Effekt gewinnen konnte!

Im Interview mit Bild übte der einstige TV-Kandidat Kritik an "The Biggest Loser": "Für mich persönlich wurde zu wenig auf die Ernährung eingegangen. Für uns wurde eingekauft. Dadurch habe ich nicht verstanden, wie eine gute Ernährung funktioniert." Außerdem habe er im Alltag neben seinem Job im Einzelhandel kaum Zeit für Sport gefunden: "Solch ein Pensum in den Alltag zu integrieren, ist unmöglich." Nachdem er wieder deutlich zugenommen und fast 200 Kilo gewogen hatte, fing er im Dezember 2020 an, weniger zu essen. Nachdem sein Gewicht bei 135 Kilo stagnierte, suchte er sich zudem eine Ernährungsberaterin. Dank ihrer Hilfe kommt er nun wieder voran: "Aylin hilft mir jetzt, meinen Körper zu formen und meine Ernährung umzustellen. Ich ernähre mich wieder gesund, ohne zu hungern."

Zuvor hatte Patrick durch seine Unwissenheit in Sachen Ernährung deutlich weniger Kalorien zu sich genommen als er benötigte. Aufgrund des dadurch geringeren Stoffwechsels blieb der weitere Abnehmerfolg aus. Nun verriet er: "Ich verzichte jetzt großteils auf Kohlenhydrate und bekomme meine Energie durch gesunde Fette." Sein Sportprogramm habe er jetzt durch Krafttraining ergänzt.

