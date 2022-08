Kids wollen sie nicht sehen? Britney Spears redet Klartext

Wie steht es um das Verhältnis zwischen Britney Spears (40) und ihren Söhnen? Mit ihrem Ex Kevin Federline (44) hat die Sängerin zwei Kinder: Jayden James (15) und Sean Preston (16). Die Eltern teilen sich das Sorgerecht und regelmäßig besuchen die beiden Teenager ihre Mutter. Doch in einem Interview behauptete Kevin nun, die Jungs wollen das nicht mehr! Jetzt erzählte Britney aber ihre Sicht der Dinge.

Auf Instagram teilte die "Toxic"-Interpretin ihrer Community mit, was die Vorwürfe ihres einstigen Partners in ihr auslösen. Britney erklärte, dass die beiden Teenager eigentlich mindestens einmal die Woche sie besuchen – das sei aber weniger geworden. "Diesen Sommer sagten sie mir: 'Wir kommen vielleicht weniger hierher', und ich sagte: 'Das ist in Ordnung'", schilderte sie. Daraufhin habe sie Kevin angerufen und mit ihm darüber gesprochen. Sie verstehe, dass die beiden nicht mehr so viel Zeit haben, schließlich seien sie Jugendliche und haben auch ihr eigenes Leben – schmerzhaft sei es trotzdem.

Einen Seitenhieb gegen ihren Ex konnte Britney jedoch nicht lassen – schließlich brachte er die Geschichte erst an die Öffentlichkeit. "Es fällt mir schwer, mich von Dingen zu trennen, die ich wirklich liebe, wie meine Kinder. Die Situation hätte zu 100 Prozent privat geklärt werden müssen und nicht online!", wetterte sie in ihrem Statement.

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

