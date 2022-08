Schwerer Fehler: Zerbricht Liebe von GZSZ-Lilly und Nihat?

Ist Lilly Seefeld mit diesem Schritt zu weit gegangen? Aktuell macht die GZSZ-Serienärztin, die von Iris Mareike Steen (30) gespielt wird, eine ziemlich schwere Zeit durch – immerhin ist ihr Freund Nihat (Timur Ülker, 33) bereits seit einigen Monaten im Ausland unterwegs. Eigentlich hat das Traumpaar die Fernbeziehung bisher gut gemeistert. Doch auch Martin (Oliver Franck, 47) hat sich in Lilly verguckt und ist für sie da, als sie von Nihat enttäuscht wird – und es kommt zu einem großen Fehltritt. Nun plauderte Iris aus, was die Soap-Fans in den kommenden Tagen erwartet!

Achtung, Spoiler!

Im Interview mit RTL plauderte Iris aus, dass ihr Seriencharakter schon bald einen folgenschweren Fehler begehen wird. "Lilly und Martin kommen sich näher und haben Sex! Die weiteren Konsequenzen, die darauf folgen, kann sie in dem Moment noch nicht mal erahnen", verriet die 30-Jährige und fügte hinzu, dass sie ihren Patzer noch bitter bereuen würde. Ob aus Lilly und Martin mehr wird oder wie es daraufhin mit Nihat weitergeht, ließ der Serienstar jedoch noch offen.

Auch wenn sich Iris für ihre Serienrolle ein Happy-End wünscht, sieht sie in der aktuellen Situation von Lilly auch etwas Gutes. "Als Schauspielerin ist es [...] immer spannend, etwas Drama dabei zu haben. Und – so viel kann ich sagen – die Schauspielerin in mir wird in den nächsten Wochen und Monaten definitiv satt, was das angeht", teaserte sie an.

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Anzeige

RTL Lilly (Iris Mareike Steen) und Martin (Oliver Franck)

Anzeige

Getty Images Iris Mareike Steen im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de