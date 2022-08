So schön normal verbrachte Kylie Jenner ihren 25. Geburtstag

Kylie Jenner (25) hat es zu ihrem Ehrentag offenbar ganz gemütlich angehen lassen! Für die The Kardashians-Darstellerin läuft es aktuell ziemlich rund. Im Februar ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden und teilt immer wieder gerne mit ihrer Community, wie sehr sie ihr Familienleben genießt. Und auch mit dem Vater ihrer Kids, Travis Scott (31), zeigte sich die Unternehmerin zuletzt total verknallt in der Öffentlichkeit! An ihrem 25. Geburtstag hat sich Kylie jedoch eine entspannte Zeit mit ihren Mädels gemacht.

Via TikTok teilte Kylie am Mittwoch einen Clip und zeigte ihren Fans damit, wie sie ihren Geburtstag verbracht hat. Darauf ist die frischgebackene 25-Jährige in einem knappen rosafarbenen Kleidchen zu sehen, wie sie mit ihren Freundinnen und zwei ihrer Schwestern, Kim Kardashian (41) und Kendall Jenner (26), an einer langen Holztafel sitzt und ein gemeinsames Frühstück genießt. "Es ist mein Geburtstag", betitelte sie das kurze Video, in dem auch Kylies Töchterchen Stormi (4) mit von der Partie war.

Nach ihrem gemütlichen Geburtstagsbrunch schien es am Abend jedoch noch etwas schicker zuzugehen. Das lässt zumindest die Bilderreihe auf ihrem Instagram-Profil vermuten, in der Kylie ein elegantes Kleid trug und vor einem riesigen Feuerwerk für die Kamera posierte.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

