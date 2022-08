Auf Kuschelkurs: So verliebt sind Kylie Jenner und Travis!

Kylie Jenner (24) und Travis Scott (31) können die Finger offenbar nicht voneinander lassen! Seit 2017 gehen die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker – abgesehen von einigen Unterbrechungen – gemeinsam durchs Leben. Nach Töchterchen Stormi Webster (4) erblickte im vergangenen Februar auch ihr jüngster Sprössling das Licht der Welt. Den Namen ihres kleinen Sohnes hat das Pärchen behält das Paar jedoch weiterhin für sich. Ihr gemeinsames Familienglück scheint den zwei Verliebten nun so richtig gutzutun. Im Netz turteln Kylie und Travis nämlich was das Zeug hält!

Kylie und Travis sind noch immer total verliebt ineinander! Das zeigen zumindest die jüngsten Beiträge der Zweifach-Mama auf ihrem Instagram-Account. Denn obwohl das Profil der 24-Jährigen für gewöhnlich weitestgehend aus coolen Fashion-Fotos und Kampagnenfotos ihrer Beauty-Marke besteht, teilte die Unternehmerin zahlreiche Schnappschüsse, die sie total vernarrt in ihren Liebsten zeigen. "Utopia mit dir", schrieb sie dazu unter einigen Spiegelselfies, auf denen die zwei sich küssen und Zärtlichkeiten austauschen. Damit spielt die The Kardashians-Darstellerin auf das kommende gleichnamige Album ihres Partners an.

Kylies Fans sind total begeistert von den privaten Einblicken des Liebespaares. "Das beste Paar überhaupt" oder "Ich liebe es, euch zusammen zu sehen", heißt es mitunter unter ihrem Post. Auch Khloé Kardashians (38) kam in der Kommentarspalte unter dem Beitrag ihrer Schwester gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. "Ich liebe eure Liebe", schrieb die 38-Jährige.

Old Boy's Club / BACKGRID Kylie Jenner, Stormi Webster und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scott im August 2022

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

