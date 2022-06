Sie sind nicht nur privat, sondern auch geschäftlich aneinandergebunden. Dominik Stuckmann (30) lernte bei der vergangenen Der Bachelor-Staffel seine aktuelle Freundin Anna Rossow (33) kennen und lieben. Seither pendeln sie zwischen Hamburg und Frankfurt hin und her. Durch die Show hat sich jedoch nicht nur der Beziehungsstatus der beiden geändert. Mittlerweile arbeitet das Paar auch beruflich zusammen. Doch kommen sich Dominik und Anna in die Quere, wenn es um gemeinsame Finanzen geht?

In ihrem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" verrieten die beiden, dass in naher Zukunft einige gemeinsame Projekte anstehen werden. Geht es dabei um die Bezahlung, zeigt sich, wer in der Beziehung die Hosen anhat: "Sobald Anna Geld von mir will, weil wir irgendein Projekt gestemmt haben, oder was auch immer. Ich sage es euch, die Rechnung wird innerhalb von 10 Minuten gestellt und Zahlungsziel ist in den nächsten 20 Minuten", teilte Dominik lachend mit.

Mit der neuen Arbeitsweise müsse Anna aber auch erst noch lernen, zurechtzukommen: "Ich war ja wirklich bis jetzt im Angestelltenverhältnis. Bei der Selbstständigkeit muss ich mich reindenken. Es ist völliges Neuland für mich", gestand sie. In der Öffentlichkeit zu stehen, sei allerdings auch für Dominik eine ganz neue Erfahrung.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow, Bachelor-Gewinnerin 2022

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About You Awards im Mai 2022

