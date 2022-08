R. Kelly und Joycelyn Savage erwarten ein gemeinsames Kind

R. Kelly (55) erwartet neuen Nachwuchs! Für den Sänger gab es in der vergangenen Zeit eher schlechte Nachrichten, denn er wurde wegen sexuellen Missbrauchs zu 30 Jahren Haft verurteilt. In den 90er-Jahren soll der Musiker mehrere Minderjährige zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Doch ein Opfer scheint sich in ihren Peiniger verliebt zu haben und die beiden wollen ihre Zukunft zusammen bestreiten. Jetzt hat das Paar den nächsten Schritt gewagt: Joycelyn Savage ist schwanger!

In ihrem Buch "Love and Joy of Robert" verkündete die 26-Jährige, dass sie und R. Kelly ein Baby kriegen. "Es war ein glücklicher Tag, aber eine unvollständige Zeit in meinem Leben", schwärmte Joycelyn. Der 55-Jährige soll sich über die Neuigkeiten gefreut haben, zugleich sei er traurig, dass er nicht bei seiner Liebsten sein kann. Die Amerikanerin verriet, dass sie ein Tag nach seiner Verurteilung von ihrer Schwangerschaft erfuhr: "Monate später hatte ich mit schwerer Morgenübelkeit zu kämpfen und war mir nicht sicher, was mit meinem Körper los war."

Den Entbindungstermin behält Joycelyn noch für sich. Im Alter von 19 Jahren lernte sie R. Kelly kennen und wich ihm seit dem nicht mehr von der Seite. Gegenüber der New York Post verriet sie, dass ihr Partner das Buch abgesegnet habe, gemeinsame Fotos von den beiden durfte sie allerdings nicht veröffentlichen.

Getty Images R. Kelly im September 2019

Instagram / joycelynsavage Joycelyn Savage im Juni 2017

Instagram / joycelynsavage Joycelyn Savage, Sängerin

