Ist R. Kelly etwa mit einem seiner Missbrauchsopfer verlobt?

Eines von R. Kellys (55) Opfern will offenbar den Rest des Lebens mit ihm verbringen! Seit Beginn der 1990er-Jahre soll sich der "I Believe I Can Fly"-Interpret an mehreren Frauen und minderjährigen Mädchen vergangen haben – und muss sich deshalb seit mehreren Monaten in einem Prozess vor Gericht verantworten. Am Mittwoch wurde das Urteil verkündet: Der Sänger wurde mit 30 Jahren Haft bestraft – während des Prozesses kam es jedoch noch zu einem weiteren Hammer: R. Kelly hat sich mit einem seiner Opfer verlobt!

Wie nun herauskam, soll aus R. Kelly und seiner einstigen Freundin Joycelyn Savage mehr geworden sein – 2019 stellte die sich eigentlich bereits gegen ihren damaligen Freund und bestätigte, auch Opfer seiner Gewalttaten geworden zu sein. In einem Brief, der AllHipHop vorliegt, enthüllte sie nun jedoch, dass das Paar inzwischen wieder zusammen sei und den nächsten Schritt gehen wolle. Darin bat sie den Richter höchstpersönlich um Nachsicht bezüglich seiner Verurteilung und stellte sich selbst als die Verlobte von Robert Sylvester Kelly vor – so heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen. Dabei versuchte sie vor allem, ein gutes Wort für ihren Auserwählten einzulegen.

"Meine Beziehung zu Robert ist fantastisch. [...] Er ist nicht das Monster, als das ihn alle beschreiben. Der Robert, den ich kenne, ist sehr süß, sanft und freundlich", versicherte sie und fügte hinzu, dass das Pärchen eine ganz besondere Verbindung habe und sehr verliebt sei. Außerdem seien die Anschuldigungen gegen R. Kelly "das absolute Gegenteil von dem, was er ist".

Getty Images R. Kelly im September 2019

Instagram / joycelynsavage Joycelyn Savage

Getty Images R. Kelly im Juni 2019 in Chicago

