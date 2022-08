Alexander Hindersmann macht Liebe zu Moderatorin offiziell

Er ist schon länger auf Wolke sieben! Bereits vor einigen Monaten spekulierten Fans, ob der ehemalige Bachelorette-Kandidat Alexander Hindersmann (34) wieder in festen Händen ist. Nur kurz darauf bestätigte der Influencer die Gerüchte, verriet aber noch nicht, wer die Glückliche an seiner Seite ist. Doch mit dem Versteckspiel ist nun Schluss: Alexander stellt der ganzen Welt seine neue Freundin vor!

Doch so neu ist sie schon gar nicht mehr – Alex datet nämlich schon seit einem Jahr die Moderatorin Laura Papendick (33), wie er in einem Instagram-Beitrag jetzt verrät. "Jahrestag! Wahnsinn, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin stolz auf dich, auf uns als Team", schwärmt der Sportliebhaber in den höchsten Tönen von seiner Liebsten und fügt abschließend hinzu: "Danke, dass du mir zeigst, was Liebe bedeuten kann!"

Für einige Follower kommt dieses Liebes-Outing nicht gerade überraschend – immerhin gab es in den Insta-Stories der beiden immer wieder mal Indizien, die auf eine Beziehung hingedeutet haben. "Jetzt ist es endlich offiziell", "Da ist sie..." oder "Wie schön, dass Du nun Dein Glück gefunden hast", freuen sich Alex' Follower.

