Comedian Teddy Ray ist mit gerade einmal 32 Jahren gestorben

Was ist mit Teddy Ray passiert? Der aus Los Angeles stammende Komiker gehörte zu den vielversprechendsten aufstrebenden Newcomern in der US-amerikanischen Comedy-Szene. In den ersten zwei Jahren seiner Karriere hatte er zahlreiche Auftritte, bei denen er viele Zuschauer begeisterte. Seine zunehmende Bekanntheit bescherte ihm einen Auftritt in der Sendung "ComicView". Außerdem sollte er in der achten Staffel der MTV-Comedy-Show "Wild 'n Out" zu sehen sein. Doch jetzt erreicht Fans eine Schocknachricht: Teddy ist mit nur 32 Jahren verstorben.

Zahlreiche schockierte Follower besuchten Teddys Instagram-Seite, um ihre Trauer auszudrücken. Die Drehbuchautorin Quinta Brunson schrieb zum Beispiel: "Mein Herz ist gebrochen. Ich vermisse dich jetzt schon." Komiker Katt Williams (50) würdigte ihn, indem er ihn als "brillant" bezeichnete. Auch Teddys Medienunternehmen Hoorae zollte dem Verstorbenen Tribut. "Wir sind dankbar für die Energie, die du immer in unsere Projekte und unsere Sets mit eingebracht hast", hieß es.

Neben seinen TV-Auftritten war Teddy auch ein gefeierter YouTube-Star. Auf der Plattform war er vor allem für seine vielen Sketche beliebt. Zur genauen Todesursache von Teddy ist bisher nichts bekannt.

Teddy Ray, Comedian

Teddy Ray, Februar 2020

Teddy Ray, Komiker

